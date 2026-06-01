03.06.2026: „Kultur – Fundament der Demokratie?“ im Bauhaus Dessau

Wann: 3. Juni 2026 | 18:00 Uhr

Wo: Stiftung Bauhaus Dessau, Aula, Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau

Am 3. Juni 2026 lädt das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat und der Stiftung Bauhaus Dessau zu einer Diskussion über den Zustand unserer demokratischen Kultur ein.

In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und zugespitzter Kulturdebatten wird der Frage nachgegangen, wie ein offener, pluralistischer Kulturbegriff gestärkt werden kann. Die Veranstaltung beleuchtet Spannungen zwischen „Leitkultur“ und Vielfalt und fragt nach den Folgen für das demokratische Miteinander. Musikalisch begleitet wird der Abend von Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“), die Moderation übernimmt Andreas Hillger.

Es diskutieren:

Dirk Messner , Präsident des Umweltbundesamtes

, Präsident des Umweltbundesamtes Carena Schlewitt , Intendantin von HELLERAU – Europäische Zentrum der Künste in Dresden

, Intendantin von HELLERAU – Europäische Zentrum der Künste in Dresden Barbara Steiner , Vorständin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

, Vorständin und Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Teilnahme: Der Eintritt ist frei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: uba.de/kultur