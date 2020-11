01.12.2020: JaAberUnd #3: Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?

Am 01.12.2020 um 18 Uhr geht JaAberUnd in die dritte Runde! Diesmal werden anlässlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kulturbereich die Fragen diskutiert:

Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?

Was verlangen Kunstschaffende von Interessenvertretungen?

Und was wünschen sich Verbände von Künstlerinnen und Künstlern?

Der Musiker Till Brönner hatte in einem Video gesagt: „Wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind noch immer zu leise, weil wir keine ernstzunehmende Gewerkschaft haben.“ Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, hatte ihm in einem Offenen Brief geantwortet.

Nun wird live und online weiter zur Frage „Brauchen Künstlerinnen und Künstler eine bessere Interessenvertretung?“ diskutiert.

Mit dabei sind:

Till Brönner , Trompeter

, Trompeter Nina George , Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers‘ Council

, Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers‘ Council Hans-Werner Meyer , Schauspieler und Gründungsmitglied des Bundesverband Schauspiel

, Schauspieler und Gründungsmitglied des Bundesverband Schauspiel Olaf Zimmermann , Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur

, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat und Herausgeber Politik & Kultur Moderation: Barbara Haack, Journalistin

