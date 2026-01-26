Studentische Hilfskraft beim Deutschen Kulturrat

Die Geschäftsstelle des Deutschen Kulturrates sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische Hilfskraft (m/w/d).

Der Deutsche Kulturrat e.V. ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände und damit Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union in allen die einzelnen Sparten des Deutschen Kulturrates e.V. übergreifenden kulturpolitischen Angelegenheiten.

Wir bieten:

vertiefte Einblicke in die diversen Arbeitsabläufe einer kulturpolitischen Interessenvertretung

vielseitige Aufgaben in der Geschäftsstelle – vom Vorbereiten von Gremiensitzungen über Veranstaltungen (hybrid wie digital) bis hin zur Erstellung von Pressespiegeln der vom Deutschen Kulturrat betreuten Projekte

ein kleines kollegiales Team in der Mitte des politischen Berlins.

Die zu besetzende Stelle umfasst dabei folgende Aufgaben:

Unterstützung des Office Managements,

selbständige Recherche, Aufbereitung und Erstellung von Bild- und Textmaterialien für die Zeitung Politik & Kultur,

Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen in ihrer Arbeit,

Zuarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Gremiensitzungen und Veranstaltungen,

Unterstützung im Bereich Online-Kommunikation und bei der Pflege des CMS,

Text-Lektorat für diverse Veröffentlichungen des Deutschen Kulturrates.

Was wir erwarten:

ein grundlegendes Interesse an Kulturpolitik,

ein Grundstudium in den Fächern Politik-, Kultur- oder Medienwissenschaften oder vergleichbaren Bereichen,

eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten,

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift auf muttersprachlichem Niveau,

sicherer Umgang mit gängigen Internet- und MS Office-Anwendungen (Kenntnisse in Adobe Photoshop sind von Vorteil),

gute Umgangsformen, insbesondere im Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Interessenvertretungen und politischer Institutionen.

Die Stelle umfasst maximal 19,5 Stunden pro Woche und wird mit einem Stundenlohn von 14,00 Euro vergütet.

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen per Mail an:

Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta1769459321rrutl1769459321uk@gn1769459321ubrew1769459321eb1769459321

Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung: ed.ta1769459321rrutl1769459321uk@gn1769459321ubrew1769459321eb1769459321