Stellenausschreibung: Vorläufiges Welterbebüro Grünes Band (w/m/d)

Der Deutsche Kulturrat sucht möglichst ab dem 01.01.2025 eine*n Referent*in mit dem Schwerpunkt Weltkulturerbe im Arbeitsbereich Vorläufiges Welteerbebüro Grünes Band. Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027.

Zusammen mit dem Nationalen BUND Kompetenzzentrum Grünes Band richtet der Deutsche Kulturrat das Vorläufige Welterbebüro Grünes Band ein. Aufgabe des Vorläufigen Welterbebüros ist es, den Antrag für die Aufnahme des Grünen Bands als Gemischte Welterbestätte voranzubringen. Kernaufgaben des Vorläufigen Welterbebüros Grünes Band sollen sein:

Koordinierung der Arbeiten für die Nominierung des Grünen Bands als Weltnaturerbe,

Koordinierung der Umwandlung der Nominierungsidee in eine Gemischte Nominierung und in diesem Zusammenhang Abstimmung zwischen Natur- und Kulturseite,

Kommunikation der Nominierungsidee gegenüber den politisch Verantwortlichen und der Verwaltung auf kommunaler, Länder- und Bundesebene sowie gegenüber der Öffentlichkeit.

Das Vorläufige Welterbebüro Grünes Band wird mit zwei gleichrangigen Mitarbeitenden besetzt. Eine Person soll mit der Vorbereitung der Nominierung auf Naturebene betraut werden, hier erfolgt die Einstellung über das Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band. Die andere Person soll den Schwerpunkt Kultur im Hinblick auf die Nominierung voranbringen, hier erfolgt die Einstellung durch den Deutschen Kulturrat. Beide Personen arbeiten in den Räumen des Deutschen Kulturrates in Berlin. Sie sollen sich gegenseitig vertreten und interdisziplinär zusammenarbeiten.

Zu den Aufgabenbereichen gehören u.a.:

Ermittlung fehlender Daten und Informationen aus dem Kulturbereich für den Nominierungsprozess des Grünen Bands als Gemischtes Welterbe; hierzu zählt auch die Erfassung der Kulturakteure entlang des Grünen Bands sowie das Herausarbeiten der kulturhistorischen Bedeutung des Grünen Bands

Planung von Veranstaltungen zum Welterbe Grünes Band; auch an Orten entlang des Grünen Bands

Erstellung des Dossiers für die Vorprüfung zur Nominierung des Grünen Bands als Gemischte Welterbestätte

Vorbereitung von politischen Terminen bzw. Terminen mit der Kulturverwaltung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zur Nominierung des Grünen Bands als Gemischte Welterbestätte

Öffentlichkeitsarbeit für das Grüne Band

Betreuung eines Beirats

Interdisziplinärer Austausch mit der Naturebene

Wir erwarten:

ein abgeschlossenes Studium auf dem Niveau Master, Magister, Staatsexamen, Diplom oder vergleichbare Qualifikationen

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kulturerbe, die deutlich über Praktika, Werkstudententätigkeit o.Ä. hinausgehen, und die Bereitschaft sich auch mit dem Weltnaturerbe zu befassen

gründliche Recherchefähigkeiten

Organisationstalent, große Sorgfalt sowie die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten – auch in stressigen Situationen

Sicherer Umgang mit MS-Office

Ausgeprägte soziale Kompetenzen sowie hohes Organisationstalent, Verbindlichkeit, sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit und gegenüber Medien sowie Konfliktfähigkeit und Verhandlungsgeschick

Klare, souveräne mündliche wie schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch. Geschäftsfähige Englischkenntnisse sind aufgrund der Mitarbeit am Grünen Band Europa und Kontakten zu internationalen Partnerorganisationen Voraussetzung

Freude am interdisziplinären Arbeiten und Interesse an naturfachlichen und ökologischen Aspekten

Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen

Wir bieten:

eine spannende, einmalige Aufgabe, um den Nominierungsprozess des Grünen Bands als Gemischte Welterbestätte voranzutreiben

Vergütung nach TVöD 12 (u. a. mit Jahressonderzahlung, 30 Tagen Urlaub im Kalenderjahr, Betrieblicher Altersvorsorge)

einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem kleinen Team in Berlin-Mitte

moderne Büroausstattung

nach der Einarbeitung: teilweise Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten

Die Stelle ist bis zum 30.09.2027 befristet.

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf, ggf. relevanten Zeugnissen ausschließlich per Mail an Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta1729938647rrutl1729938647uk@gn1729938647ubrew1729938647eb1729938647. Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung. Bewerbungsschluss: 22.11.2024. Die Bewerbungsgespräche finden am 03.12. und 04.12.2024 in Berlin statt.