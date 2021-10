Stellenausschreibung: Projektassistenz (TVöD 9a) (w/m/d)

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person als Projektassistenz (w/m/d). Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2024.

Zu den Aufgaben zählen:

Aufbau einer Webseite zum Thema Geschlechtergerechtigkeit,

Pflege der Webseite zum Thema Geschlechtergerechtigkeit,

Betreuung und Pflege von Social Media,

Koordination bei der Erstellung von Publikationen,

Koordination von Terminen für Veranstaltungen,

Mitarbeit bei Veranstaltungen.

Wir erwarten:

eine abgeschlossene Ausbildung als Medienkaufmann/Medienkauffrau Digital und Print oder Mediengestalter Digital und Print oder Kaufmann/Kauffrau für audiovisuelle Medien,

Berufserfahrungen im Verbandswesen vorzugsweise im Kultur- und Medienbereich,

Berufserfahrungen der Betreuung von Webseiten,

Berufserfahrungen in Social Media,

Freude am interdisziplinären Arbeiten,

Bereitschaft sich schnell in neue Arbeitsfelder einzuarbeiten.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz in einem kleinen Team. Vergütet wird die Tätigkeit nach TVöD 9a.

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen ausschließlich per Mail an Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta1633425605rrutl1633425605uk@gn1633425605ubrew1633425605eb1633425605. Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung. Bewerbungsschluss: 22.10.2021.