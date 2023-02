Stellenausschreibung: Projektassistenz (TVöD 9a) (w/m/d)

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, sucht möglichst ab dem 01.04.2023 eine Projektassistenz für das Projekt Initiative kulturelle Integration.

Die Initiative kulturelle Integration besteht aus einem breiten Bündnis von 28 Institutionen und Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Ihre Mitglieder stehen für ein vielfältiges Engagement und den Zusammenhalt in einer pluralen Gesellschaft.

Zu den Aufgabenbereichen als Projektassistenz gehören u.a.:

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie der Jahrestagung, Arbeitstreffen sowie von Wettbewerben der Initiative kulturelle Integration

Betreuung und Pflege der Webseite kulturelle-integration.de, einschließlich des Verfassens eigener Beiträge sowie des Führens kurzer Interviews

Betreuung und Pflege der Social-Media-Kanäle (u.a. Twitter und Instagram)

Unterstützung bei der Erstellung von Publikationen

Wir erwarten:

eine abgeschlossene Ausbildung als Medienkaufmann/Medienkauffrau Digital und Print oder Mediengestalter Digital und Print oder Kaufmann/Kauffrau für audiovisuelle Medien oder einschlägiger B.A.-Abschluss

einschlägiger B.A.-Abschluss Berufserfahrungen im Veranstaltungswesen

Berufserfahrungen bei der Betreuung von Webseiten und in Social Media

Organisationstalent, große Sorgfalt sowie die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten – auch in stressigen Situationen

Freude am interdisziplinären Arbeiten

Bereitschaft sich schnell in neue Arbeitsfelder einzuarbeiten.

Wir bieten:

eine Vollzeitstelle, die zunächst bis zum 31.12.2024 befristet ist. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre wird angestrebt.

Vergütung nach TVöD 9a (u.a. mit Jahressonderzahlung, 30 Tagen Urlaub im Kalenderjahr, Betriebliche Altersvorsorge),

einen interessanten Arbeitsplatz in einem kleinen Team in Berlin-Mitte,

nach der Einarbeitung: teilweise Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen ausschließlich per Mail an Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta1676575859rrutl1676575859uk@gn1676575859ubrew1676575859eb1676575859. Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung. Bewerbungsschluss: 10.03.2023.