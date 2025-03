Stellenausschreibung für Koordination Mentoring-Programm „Frauen in Kultur und Medien“ (w/m/d)

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, sucht möglichst ab dem 01.05.2025 befristet bis zum 31.03.2026 eine wissenschaftliche Fachkraft für das Mentoring-Programm „Frauen in Kultur und Medien“ des Deutschen Kulturrates. Das Programm richtet sich an Frauen mit Berufserfahrung, die Führungspositionen in Kultur und Medien anstreben.

Zu den vornehmlichen Aufgabenbereichen gehören u.a.:

Betreuung des Mentoring-Programm des Deutschen Kulturrates (u.a. Mitwirkung an der Auswahl der Mentees, Vorbereitung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Mentees, Ansprechperson für Mentees, Mentorinnen und Mentoren, Vorbereitung und Durchführung von Treffen der am Programm Beteiligten bzw. der Alumni)

Pflege und Weiterentwicklung der Website https://frauen-in-kultur-und-medien.de/ (u.a. Verfassen von Meldungen und Beiträgen, Führen von Interviews usw.)

Wir erwarten:

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Master, Magister, Diplom, Staatsexamen) oder vergleichbare Voraussetzungen

mehrjährige Berufserfahrungen auf Leitungsebene im Kultur- und Medienbereich

mehrjährige Berufserfahrungen in der Betreuung von Websites

mehrjährige Berufserfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen (u.a. Weiterbildungsveranstaltungen für Mentees)

deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau

Freude am interdisziplinären Arbeiten

Bereitschaft sich schnell in neue Arbeitsfelder einzuarbeiten

Wir bieten:

Teilzeitstelle mit 25 Stunden/Woche und flexiblen Arbeitszeiten

Vergütung nach TVöD 12 (u.a. mit Jahressonderzahlung, 30 Tagen Urlaub im Kalenderjahr, Betriebliche Altersvorsorge)

einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem kleinen Team in Berlin-Mitte

moderne Büroausstattung

nach der Einarbeitung: teilweise Möglichkeit für Homeoffice

Das Mentoring-Programm „Frauen in Kultur und Medien“ des Deutschen Kulturrates wird von Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Deutsche Kulturrat wird sich um eine Fortführung des Vorhabens über den 31.03.2026 hinaus bemühen.

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen ausschließlich per Mail an Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, ed.ta1743007808rrutl1743007808uk@zl1743007808uhcs.1743007808g1743007808. Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung. Bewerbungsschluss: 17.04.2025. Die Bewerbungsgespräche finden am 29.04. bzw. 30.04.2025 in Berlin statt.