Referent/in Kommunikation im Deutschen Kulturrat (w/m/d)

Der Deutsche Kulturrat sucht ab dem 01.04.2026 eine Referentin bzw. einen Referenten im Arbeitsbereich Kommunikation.

Der Deutsche Kulturrat e.V. ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände. Er ist der Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union in allen die einzelnen Sparten des Deutschen Kulturrates übergreifenden kulturpolitischen Angelegenheiten. Ziel des Deutschen Kulturrates ist es, kulturpolitische Diskussion auf allen politischen Ebenen anzuregen und für Kunst-, Publikations- und Informationsfreiheit einzutreten.

Die Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit. Als Referent bzw. Referentin im Arbeitsbereich Kommunikation arbeiten Sie für die öffentlichkeitswirksame Darstellung des Deutschen Kulturrates sowie seiner Projekte und Initiativen. Sie arbeiten unmittelbar und eng mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber der Zeitung Politik & Kultur zusammen, der die Positionen des Deutschen Kulturrates gegenüber den Medien vertritt.

Zu den Aufgabenbereichen gehören u.a.:

Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner in der Kommunikation u. a. Pflege von bestehenden und Knüpfung neuer Pressekontakte, Organisation von Pressegesprächen und Betreuung der Presse bei Veranstaltungen

Betreuung der Online-Kommunikation (Website, X, Instagram, LinkedIn)

Redaktionsmitglied für die Zeitung Politik & Kultur sowie von Dossiers des Deutschen Kulturrates u. a. Mitwirkung bei Heftplanung, Führen von Interviews, Kontaktpflege und inhaltliche Absprachen mit Autorinnen und Autoren, Bildredaktion, organisatorische Abstimmungen mit Dienstleistern

Betreuung von Publikationen u. a. Einholen von Angeboten für Druckaufträge, Absprachen mit Dienstleistern, Planung und Betreuung von Veranstaltungen zur Vorstellung der Publikationen

Im unmittelbaren Arbeitsbereich ist noch eine Projektassistentin beschäftigt.

Wir erwarten:

ein abgeschlossenes Studium auf dem Niveau Master, Magister, Staatsexamen oder vergleichbare Qualifikationen

mehrjährige Berufserfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit (sowohl Print als auch online)

Interesse an kulturpolitischen Themen und die Bereitschaft sich schnell und gründlich in neue Themen einzuarbeiten

Gespür für die Arbeit in einem Spitzenverband mit einer heterogenen Mitgliedschaft

Organisationstalent, große Sorgfalt sowie die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten – auch in stressigen Situationen

Sicherer Umgang mit MS-Office, Bildbearbeitungsprogrammen und Web-Editoren; vorzugsweise: Erfahrungen mit Content Management Programmen wie WordPress

deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau

Freude am interdisziplinären Arbeiten

Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Wir bieten:

eine verantwortungsvolle, spannende und abwechslungsreiche unbefristete Vollzeitstelle

Vergütung nach TVöD 12 (u. a. mit Jahressonderzahlung, 30 Tagen Urlaub im Kalenderjahr, Betriebliche Altersvorsorge)

einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem kleinen Team in Berlin-Mitte

moderne Büroausstattung

nach der Probezeit von sechs Monaten teilweise Homeofficemöglichkeit

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen sowie ggfs. Arbeitsproben ausschließlich per Mail an Gabriele Schulz, Stv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates,ed.ta1770357016rrutl1770357016uk@gn1770357016ubrew1770357016eb1770357016. Frau Schulz steht Ihnen für Rückfragen ebenfalls per Mail zur Verfügung. Bewerbungsschluss: 27.02.2026. Die Bewerbungsgespräche finden am 03.03. und 04.03.2026 in Berlin statt.