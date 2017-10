Neuerscheinung: „Wie weiblich ist die Kulturwirtschaft?“

Berlin, den 25.10.2017. Das Dossier „Frauen in der Kultur- und Kreativwirtschaft: Wie weiblich ist die Kulturwirtschaft“ ist soeben erschienen.

Im Dossier werden Frauen und Männer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft in Form von Texten, Interviews und Fotografien porträtiert. Dazu zählen:

Adriana Altaras; Sally Below; Sabrina Dehoff; Edition F; Valie Export; Kristin Feireiss; Martina Flor; Anett Graf; Annette Häfelinger; Flea Hoefl von Löhneysen; Elke Holst; Sylvia Klessen; Beatrice Kramm; Michael Lehmann; Britta Poetzsch; Elisabeth Ruge; Andreas Estevan Schreyer; Monika Schulz-Strelow; Désirée Vach; Almut Winter

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber des Dossiers, Olaf Zimmermann, sagte: „Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich zu erreichen, ist für den Deutschen Kulturrat, ein zentrales politisches Handlungsfeld. Deshalb haben wir mit Unterstützung der Kulturstaatsministerin ein Büro für Geschlechtergerechtigkeit im Deutschen Kulturrat eingerichtet, um unsere im letzten Jahr erschienene Studie »Frauen in Kultur und Medien« in ausgewählten Bereichen zu aktualisieren und zu erweitern, den Runden Tisch Geschlechtergerechtigkeit, der von der Kulturstaatsministerin als Reaktion auf unsere Studie eingerichtet wurde, fortzuführen und um ein Mentoring-Programm für Frauen im Kultur- und Medienbereich aufzubauen. In dem vorliegenden Dossier, welches auch ein Teil unserer politischen Bemühungen ist, im Kulturbereich mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, widmen wir uns der Rolle der Frauen in der Kulturwirtschaft.“

Autorinnen und Autoren des Dossiers sind:

Theresa Brüheim, Chefin vom Dienst von Politik & Kultur; Riccarda Cappeller, freie Architekturjournalistin; Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin; Barbara Haack, Journalistin und Moderatorin; Hans Jessen, Journalist und Publizist; Andreas Kolb, Redakteur von Politik & Kultur; Gabriele Schulz, Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von Politik & Kultur.

Wie weiblich ist die Kulturwirtschaft? – Dossier „Frauen in der Kultur- und Kreativwirtschaft“

Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo Geissler

ISBN 978-3-947308-02-6

64 Seiten, 4,20 €

E-Paper kostenfrei