Einladung zum

Pressegespräch „Impulse der Reformation für die Zivilgesellschaft“

am 03.05.2017 um 10.00 Uhr

im Büro des Bevollmächtigten der EKD, Charlottenstr. 53/54, 10117 Berlin

In diesem Jahr jährt sich der Thesenanschlag Martin Luthers an die Schlosskirche zu Wittenberg zum 500. Mal. Die Reformation, eine europäische Bewegung, die ihren Ausgang in Wittenberg und in Genf fand, hat nicht nur Staat und Kirche nachhaltig verändert und geprägt. Die Reformation wird oft auch als Auslöser zur Entwicklung einer Zivilgesellschaft gesehen.

Welche Bedeutung die Reformation auf die Zivilgesellschaft hatte und hat, wie sich zivilgesellschaftliche Akteure immer wieder auf die Reformation beziehen und welche Bedeutung dies für das Verhältnis von Staat, Kirche und Gesellschaft hat, damit setzen sich 30 Autorinnen und Autoren im Buch „Impulse der Reformation für die Zivilgesellschaft“ auseinander.

Gefragt wird:

nach der Bedeutung und dem kulturellen Code der Reformationsjubiläen in Vergangenheit und Gegenwart,

nach dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft,

nach dem Spannungsfeld von Protestantismus, Werten und politischer Kultur,

nach der Beziehung von Kirchen und Zivilgesellschaft,

nach der Auseinandersetzung von Wirtschaft und Ökologie und dem Bezug zum Protestantismus,

nach der sozialen Fragen sowie

nach der europäischen und internationalen Gesellschaft.

Die Herausgeber des Buches Ansgar Klein und Olaf Zimmermann stellen das Buch vor. Dr. Rupert Graf Strachwitz, Direktor des Maecanata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft, wird zum Thema „Subsidiarität: Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft“ Stellung beziehen. Moderiert wird das Pressegespräch vom Kulturbeauftragten der EKD Johann Hinrich Claussen.

Wir freuen uns, Sie beim Pressegespräch zur Buchvorstellung begrüßen zu dürfen.

Autorinnen und Autoren des Buches „Impulse der Reformation für die Zivilgesellschaft“ sind: Christina Aus der Au (Präsidentin des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Berlin und Wittenberg), Jeanette Behringer (Leiterin des Studienbereich Gesellschaft und Ethik der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich), Cornelia Coenen-Marx (Inhaberin Agentur Seele und Sorge), Sabine Demel (Professorin für Kirchenrecht an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Regensburg), Volker Faigle (Theologe), Ulrich Frey (Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden), Cornelia Füllkrug-Weitzel (Präsidentin von Brot für die Welt), Thies Gundlach (Vizepräsident des Kirchenamts der EKD), Michael Hüther (Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft), Susanne Kahl-Passoth (Vorsitzende der Evangelischen Frauen in Deutschland), Heinz Kleger (Professor für Politische Theorie an der Universität Potsdam), Ansgar Klein (Geschäftsführer des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement), Thomas Klie (Professor für öffentliches Recht und Verwaltung an der Evangelischen Hochschule Freiburg), Aleksandra Lewicki (Postdoctorel Resaech Fellow an der Freien Universität Berlin), Ulrich Lilie (Präsident der Diakonie Deutschland), Peter Maser (apl. Professor für Kirchengeschichte und Christliche Archäologie), Markus Meckel (Außenminister a.D), Thomas Meyer (Chefredakteur und Mitherausgeber Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte), Herfried Münkler (Lehrstuhlinhaber für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin), Peter Neher (Präsident des Deutschen Caritasverbands), Andreas Nix (Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Politische Theorie Universität Potsdam), David Ohlendorf (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD), Thomas Röbke (Geschäftsführender Vorstand des Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern), Irmi Seidl (Leiterin der Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaft an der Eidgenössischen Forschungsanstalt Wald, Schnee und Landschaft Birmensdorf), Maria Sinnemann (Projektmitarbeiterin am Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD), Rupert Graf Strachwitz (Direktor des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft), Gerhard Wegner (Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD), Michael Windfuhr (Stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte), Wolfgang Wippermann (Dozent am Institut für katechetischen Unterricht der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz), Angelika Zahrnt (Ehrenvorsitzende des BUND), Olaf Zimmermann (Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates)