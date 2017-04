Einladung: Tagung Jüdisches Leben in Deutschland: Kultur – Gesellschaft – Politik

Einladung zur

Tagung Jüdisches Leben in Deutschland: Kultur – Gesellschaft – Politik

am 10. Mai 2017 von 16.00 bis 20.00 Uhr

in der Friedrich-Ebert-Stiftung, Haus 2, Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin

Jüdisches Leben ist im heutigen Deutschland selbstverständlich. Die Gemeindelandschaft ist vielfältig und viele Gemeinden haben sich um die Integration von Einwanderern verdient gemacht. Auch das kulturelle jüdische Leben ist heterogen und reich, wobei der Blick sowohl zurück in die Vergangenheit als auch nach

vorn gerichtet wird. Denn einerseits ist der Verlust an Geist und Kunst durch die Vertreibung und Auslöschung jüdischen kulturellen Lebens in Deutschland bis heute deutlich spürbar. Andererseits stehen jüdische Gemeinden vor aktuellen Herausforderungen, bringen sich in gegenwärtige Diskurse ein und bereichern die deutsche Kulturlandschaft mit ihren Beiträgen.

Die Tagung vom Deutschen Kulturrat und der Friedrich-Ebert-Stiftung bietet historische und aktuelle Perspektiven auf das Judentum in Deutschland. Wir werden über kulturelle Aspekte jüdischen Lebens sprechen, genauso wie über die jüdische Stimme in aktuellen politischen Diskussionen und die Rolle jüdischer Gemeinden im gesellschaftlichen Leben. Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Mit einem Impulsvortrag von Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrat der Juden in Deutschland „Jüdisches politisches Denken heute“ und einem Impulsvotrag von Thorsten Schäfer-Gümbel, MdL, stv. Bundesvorsitzender der SPD „Die Rolle der Religion für den Zusammenhalt in der Gesellschaft“. Außerdem Diskussionen zu den Herausforderungen und Chancen jüdischen Lebens in Deutschland mit Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Alina Gromova, Akademie des Jüdischen Museums Berlin, Dr. Dmitrij Belkin, Ernst-Ludwig-Ehrlich Studienwerk, Dalia Grinfeld, Vorsitzende Jüdische Studierenden Union Deutschland, Jael Botsch-Fitterling, Studiendirektorin a.D. und Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin e.V. und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat.